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Barrio residencial Magnifique 3 pieces avec terrasse refait a neuf

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35203
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Khovevei Zion, 53

Sobre el complejo

Hermosa 3 habitaciones / gran salón con 2 balcones en la calle / 2 dormitorios / 2 baños. Calma, brillante y muy verde. Cerca del mar y Bugrashov... Excelente producto vendido y equipado.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
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Alimentación
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