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Barrio residencial Sublime 3 pieces balcon ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35198
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Nahum HaNavi, 22

Sobre el complejo

Apartamento completamente reformado. Edificio con ascensor / digicode. Amueblado y equipado. A cinco minutos del mar. Disponible inmediatamente.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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