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Barrio residencial Grand 3 pieces avec balcon a renover

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35197
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv

Sobre el complejo

Grandes 3 habitaciones + balcón de 73m2 con vistas a la calle. Vista abierta / hermosa altura del techo / hermosos volúmenes / 3 orientaciones de aire. Tranquilo y verde / tiendas y cafés cerca. Gran potencial de renovación.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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