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Barrio residencial Penthouse dexception dans un immeuble classe

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35189
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 29

Sobre el complejo

Edificio muy alto. Apartamento en un nivel. 244m2 espacio habitable + 75m2 de terraza en un nivel. Calle tranquila, vista clara. A diez minutos del mar.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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