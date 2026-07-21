  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Grand 5 pieces de standing rothschild

Barrio residencial Grand 5 pieces de standing rothschild

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35188
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Balfour, 35

Sobre el complejo

En un edificio renovado con ascensor a 2 pasos de Rothschild, calle tranquila y verde. 140 m2 / 4 dormitorios, 2 baño / 2 aseos + balcón terraza en la calle. 4 orientaciones aéreas, sólo arriba.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Mostrar todo Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Barrio residencial Rue rav kook proche kikar
Netanya, Israel
de
$639,600
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Mostrar todo Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse
Tel-Aviv, Israel
de
$5,25M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Barrio residencial Un havre de calme lumineux a har homa espace confort et douceur de vie jerusalem immobilier 026786595
Jerusalén, Israel
de
$849,520
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir