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Barrio residencial 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
Barrio residencial 3 pieces balcon immeuble bauhaus renove
1
ID: 35185
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Melchet, 32

Sobre el complejo

Comercialización exclusiva Nadlan Lev TLV Edificio Bauhaus en renovación Edificio con ascensor y parking privado Planta alta, acabados de pie Entrega dentro de 12 meses

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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