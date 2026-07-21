  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton

Barrio residencial 3 pieces de standing avec ascenseur proche hilton

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35184
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 17

Sobre el complejo

Inversionista especial / primera compra en TLV. 3 habitaciones renovadas con balcón en un moderno condominio. Edificio bien mantenido con ascensor. Apartamento en la calle. ¡Para ser capturado!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Barrio residencial A louer immeuble neuf entree debut janvier
Tel-Aviv, Israel
de
$3,116
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Mostrar todo Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Barrio residencial Immeuble neuf 3 pieces equipe et meuble
Tel-Aviv, Israel
de
$1,54M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Barrio residencial Magnifique penthouse renove avec terrasse spacieux et lumineux proche de la mer A ne pas manquer
Tel-Aviv, Israel
de
$2,57M
Precioso ático situado entre el boulevard Nordau y el mar, con 2 hermosas terrazas de 30 y 20 m2, ascensor, 2 baños y vista abierta
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir