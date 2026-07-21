  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking

Barrio residencial SpEcial investisseur proche mer 2p refait A neuf asc et parking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35183
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Dov Hoz, 5

Sobre el complejo

Apartamento redone Planta alta con ascensor Vista totalmente clara Aparcamiento privado 5 minutos a pie de la playa Sin obras Gratis inmediatamente CASE TO BE SEIZED

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Barrio residencial Penthouse rare a vendre dans le vieux nord de tel aviv rehov dizengoff
Tel-Aviv, Israel
de
$3,02M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Barrio residencial Centre ville idealement place entierement renove
Ra'anana, Israel
de
$1,17M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Barrio residencial Immeuble neuf charmant avec parking prix incroyable
Jerusalén, Israel
de
$934,800
¡Abajo! Cómodo apartamento de 3 habitaciones en Kiryat Moché, cerca de la estación de tranvía en construcción, en el segundo piso de un pequeño edificio reciente con ascensor. Dos balcones soccah, exposición triple, mamá. Excelente aislamiento, calefacción por suelo radiante y pólvora. El es…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir