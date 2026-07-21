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Barrio residencial Rdj 4 pieces neuf bat yam proche mer

Bat Yam, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35182
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam
  • Dirección
    Daniel, 12

Sobre el complejo

Nuevo edificio cerca del mar. Entrega dentro de 12 meses. RDJ con jardín privado - aparcamiento privado. Apartamento familiar + jardín.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Ocio
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