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Barrio residencial Penthouse 5 pieces neuf emplacement de choix bat yam

Bat Yam, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35181
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

Nuevo ático de 134 m2 + 41 m2 de terraza. Ascensor y aparcamiento incluido. Muy brillante, perfecto para una familia. Localización de búsqueda.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
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Tiendas de comestibles
Ocio
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