  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Barrio residencial Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35180
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Hativat Kiryati, 12

Sobre el complejo

Nueva / lujosa villa de 300m2 + jardín y spa ubicación excepcional excelente calidad / precio ratio Piscina y gimnasio

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Barrio residencial Sublime pentahouse situe a 3 mn de la mer proche hotel royal beach 172 m2 habitable 60 m2 de terrasse parking avec vue mer
Tel-Aviv, Israel
de
$6,20M
vista al mar hermosa Pentahouse situado a 3 minutos del mar cerca de la playa real 5 habitaciones 2 baños hermosa terraza 60 m2
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Mostrar todo Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Barrio residencial A ne pas manquer au centre bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Bat Yam, Israel
de
$852,800
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Mostrar todo Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Barrio residencial Superbe penthouse proche mer vieux nord
Tel-Aviv, Israel
de
$3,18M
Magnífico Ático en venta en Tel-Aviv, en el Viejo Norte, a pocos pasos del mar! Nuevo edificio. 7a planta en 7 con ascensor directo en el apartamento. 4.5 habitaciones. 2 baños. 132m2 + 33m2 de terraza con vistas al mar. 4 exposiciones. Mamad. Precio: 9.690.000
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir