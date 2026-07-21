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Barrio residencial Petit bijou 3 pieces refait a neuf avec ascenseur

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
4
ID: 35175
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 124

Sobre el complejo

Perfecto como primera compra / apartamento de vacaciones / pie a tierra. Hermosas 3 habitaciones renovadas, amuebladas y equipadas situado a pocos pasos del Hotel Hilton. Edificio bien mantenido con ascensor.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
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Alimentación
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