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Barrio residencial Mini penthouse avec terrasse gordon ben gourion

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35174
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    J L Gordon, 25

Sobre el complejo

Muy buscada calle Residencia tranquila y verde Vista abierta Grandes volúmenes 108m2 superficie habitable + 28m2 de terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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