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Barrio residencial Penthouse dexception proche boulevard ben gourion

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35173
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Frishman, 42 Frishman Falafel Sabich Frishman

Sobre el complejo

En un renovado edificio Bauhaus de pie +++ Excepcional mini ático Pequeña calle tranquila cerca de Gordon 3 dormitorios, 2 baños, 3 aseos Gran terraza en un nivel de 35m2 Vista abierta, verde y tranquila A pocos minutos de playas, restaurantes y tiendas

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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