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Barrio residencial Immeuble neuf 3p ascenseur parking mamad et terrasse

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
9
ID: 35169
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahad HaAm, 25

Sobre el complejo

Nuevo edificio de lujo a 2 minutos de Rothschild. Acabados muy altos. Grandes 3 habitaciones con gran balcón. Ascensor + aparcamiento + mamá. Cocina totalmente equipada / 2 aseos. Disponible inmediatamente.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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