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Barrio residencial Grand 5 pieces avec balcon a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
3
ID: 35168
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Idelson, 23

Sobre el complejo

Pequeña calle tranquila cerca de Ben Yehuda y Bugrashov. Bien mantenido edificio. 1a planta alta - apartamento en la calle. 134m2 para renovar con 2 entradas. Posibilidad de hacer 2 unidades. Gran potencial. 48 500 shekels/m2. Caso a tomar.

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Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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