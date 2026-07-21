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Barrio residencial Sublime 5 pieces avec balcons ascenseur mamad tres proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35166
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaYarkon, 53

Sobre el complejo

Hermoso apartamento familiar sin obras. Planta alta con ascensor. Gran salón, cocina totalmente equipada. Habitaciones grandes con almacenamiento. Varias terrazas, mamá. Calle tranquila a 100 metros de la playa.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
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