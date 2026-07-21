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Barrio residencial Sublime penthouse 5 pieces terrasse face mer

Bat Yam, Israel
Vendido o vencido
8
ID: 35164
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Bat Yam

Sobre el complejo

En una torre moderna frente al mar. Ático de 5 habitaciones 165 m2 + 31.5 m2 terraza. Alto de pie. 2 plazas de aparcamiento + bodega.

Localización en el mapa

Bat Yam, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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