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Barrio residencial 3 pieces neuf avec parking souterrain

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
4
ID: 35162
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Modigliani, 9

Sobre el complejo

En un nuevo edificio de pie, apartamento de 3 habitaciones 78m2 salón con aparcamiento privado. ¡Entrega en 2 meses! Que se incaute

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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