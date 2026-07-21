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Barrio residencial Magnifique penthouse avec piscine dans un immeuble neuf centre ville

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
7
ID: 35160
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Struck, 9

Sobre el complejo

Excepcional ático en un edificio de lujo de 7 plantas con ascensor y aparcamiento convencional sin tierra. 146m2 de espacio habitable + 23m2 de balcón adyacente al salón. Terraza de techo de unos 40m2 con piscina. Vista totalmente clara de todos los TLV. Póngase en contacto con nosotros para una visita.

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Tel-Aviv, Israel
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de
$3,18M
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de
$718,320
Agencia
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Tel-Aviv, Israel
de
$1,15M
Agencia
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