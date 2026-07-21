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Barrio residencial Penthouse dexception dans immeuble de standing

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
10
ID: 35154
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Maze, 15 Chelouche Gallery For Contemporary Art

Sobre el complejo

En el corazón del distrito de Rothschild Pequeña calle tranquila cerca de Shenkin, Balfour y Mazeh 173 m2 + 1 m2 terraza

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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