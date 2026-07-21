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Barrio residencial 3 pieces terrasse neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
4
ID: 35153
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Meir Yaari, 13

Sobre el complejo

Cerca de Hayarkon Park, Namal Tel Aviv El distrito de Tzafon Aviv es la ubicación ideal cerca del mar, el centro de la ciudad, el parque y el namal muy buscada calle grandes 3 habitaciones + terraza apartamento con 2 baños 2 aparcamientos y bodegas Ser conocido

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Tel-Aviv, Israel
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