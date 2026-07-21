  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Barrio residencial Sublime penthouse avec piscine proche ben gourion

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35152
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Struck, 10

Sobre el complejo

Nuevo edificio en construcción (Tama 38/2) Ático excepcional - muy raro 83m2 + 33m2 terraza en un nivel Ascensor y aparcamiento privado 2 dormitorios / 2 baños Ser conocido

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Barrio residencial Grand 4 pieces de standing avec vue sur tout tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Mostrar todo Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Barrio residencial Rue calme proche de la mer gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,13M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en una calle tranquila cerca de Gordon y el mar. Tel avivian edificio en buenas condiciones. Apartamento renovado de pie, obras realizadas hace 2 años. 1a planta en 3. 3 habitaciones. 2 baños. 102 m2. Vista al mar. 3 exposiciones : Norte, Este, Oeste. Calma …
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Barrio residencial Investissement herzliya
Herzliya, Israel
de
$915,120
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir