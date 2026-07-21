  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse

Barrio residencial Sublime appartement avec terrasse

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
8
ID: 35151
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Abba Ahimeir, 19

Sobre el complejo

Nuevo edificio en el corazón de Ramat Aviv. Construcción de alta gama. Planta alta con ascensor + 2 plazas de aparcamiento + bodega. 197m2 espacio habitable + 40m2 terraza. Apartamento de alta gama perfecto para una familia, cerca de tiendas, mar y escuelas.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Barrio residencial Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
de
$3,59M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Barrio residencial Luxueuse tour haut standing
Tel-Aviv, Israel
de
$5,43M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Mostrar todo Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Barrio residencial Magnifique 5 pieces balcon ascenseurparking
Tel-Aviv, Israel
Precio en demanda
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir