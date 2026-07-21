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Barrio residencial 3 pieces neuf avec ascenseur proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
3
ID: 35148
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ben Yehuda, 250

Sobre el complejo

Nuevo edificio - Envío Junio 2024 Ascensor, vista parcial al mar Muy luminoso, a 3 minutos a pie de la playa Apartamento perfecto para la inversión, pie a tierra, Airbnb

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Tel-Aviv, Israel
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