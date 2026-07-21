  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer

Barrio residencial 3 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
7
ID: 35145
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 7

Sobre el complejo

Nueva construcción entre Gordon y Hilton. Co-propiedad de 7 plantas con 2 ascensores. Gimnasio en el edificio. Estándar de alta gama. Celda privada de 12m2. Edición Diciembre 2026. Garantías bancarias. Perfecto como primera compra, apartamento de vacaciones, pie a tierra o inversión.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Mostrar todo Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Barrio residencial Complexe avec piscine proche mer yaffo nord
Tel-Aviv, Israel
de
$951,200
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en un complejo con una hermosa piscina al aire libre y gimnasio en el norte de Yaffo, a pocos pasos del mar. 3a planta en 7 con ascensores. 2 habitaciones, 2 W.C. 50m2 + 20m2 terraza (Succah). 1 estacionamiento
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Barrio residencial Lun des immeubles les plus prives et elegants au coeur de la ville
Tel-Aviv, Israel
de
$5,22M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Mostrar todo Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Barrio residencial Rue shlomo hamelech proche dizengoff
Netanya, Israel
de
$787,200
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir