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Barrio residencial Superbe cottage

Tel Mond, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35144
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    HaSharon Subdistrict
  • Pueblo
    Tel Mond
  • Dirección
    HaDekel

Sobre el complejo

En el corazón de los suburbios chic de Natanya y Raanana, central y pastoral, Cottage 5.5 habitaciones, completamente renovado! Gran jardín, tranquilo en la espalda. Terreno de unos 230 m2, construido 150 m2 Miklat privado.

Localización en el mapa

Tel Mond, Israel
Tiendas de comestibles
Ocio
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