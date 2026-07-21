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Barrio residencial Tour guindi tlv fashion mall

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
5
ID: 35143
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 29/4/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    HaHashmonaim, 38

Sobre el complejo

TEL AVIV – GINDI TOWERS Situado en el corazón de Tel Aviv, en el complejo Gindi Towers – Fashion Mall, este apartamento de 4 habitaciones ofrece un entorno urbano, cerca de tiendas, restaurantes y atracciones de la ciudad. 118 m2 + 9 m2 terraza con vistas al mar. Una propiedad brillante, con un verdadero sentido del espacio, en una residencia moderna con comodidades. ✔️ Sala de estar abierta con acceso a terraza ✔️ Vista mar ✔️ Sala de deportes en el edificio ✔️ Guardian ✔️ 1 estacionamiento Disponible el 15 de mayo Un lugar central y animado en el corazón de Tel Aviv.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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