Barrio residencial Tour guindi tlv fashion mall

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TEL AVIV – GINDI TOWERS
Situado en el corazón de Tel Aviv, en el complejo Gindi Towers – Fashion Mall, este apartamento de 4 habitaciones ofrece un entorno urbano, cerca de tiendas, restaurantes y atracciones de la ciudad.
118 m2 + 9 m2 terraza con vistas al mar.
Una propiedad brillante, con un verdadero sentido del espacio, en una residencia moderna con comodidades.
✔️ Sala de estar abierta con acceso a terraza
✔️ Vista mar
✔️ Sala de deportes en el edificio
✔️ Guardian
✔️ 1 estacionamiento
Disponible el 15 de mayo
Un lugar central y animado en el corazón de Tel Aviv.