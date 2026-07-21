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Barrio residencial Rue lassalle proche mer produit rare

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35136
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Zlatopolski, 17

Sobre el complejo

Fantástica calle entre Ben Yehuda y el mar. Tranquilo y verde. Perfecto para un pie a la tierra. ¡Para ser capturado!

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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