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Barrio residencial 2 pieces balcon neuf proche mer

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
7
ID: 35135
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Jabotinsky, 7

Sobre el complejo

Nueva construcción entre Gordon y Hilton. Co-propiedad de 7 plantas con 2 ascensores. Habitación deportiva en el edificio. De pie de alta gama. Celda privada de 12m2. Edición Diciembre 2026. Garantías bancarias. Perfecto como primera compra, apartamento de vacaciones, pie a tierra o inversión.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
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