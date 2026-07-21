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Barrio residencial Sublime 2 pieces balcon

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
8
ID: 35134
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Herzl, 80

Sobre el complejo

En el corazón de la hermosa florentina 2 habitaciones con ascensor + balcón Apartamento callejero Excelente condición Alto nivel Perfecto para una primera compra o para invertir

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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