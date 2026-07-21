  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces jardin parking

Barrio residencial Immeuble neuf 4 pieces jardin parking

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
2
ID: 35131
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Sderot David HaMelekh, 33

Sobre el complejo

Nuevo edificio de construcción de alta gama. Ubicación Premium cerca de todas las comodidades. Aparcamiento subterráneo privado incluido. Contacta con nosotros para más información.

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Barrio residencial Ramat aviv gimel calme absolu
Tel-Aviv, Israel
de
$1,80M
Apartamento en venta en Tel-Aviv, en el distrito de Ramat Aviv Gimel, idealmente situado en un entorno central y muy tranquilo. Procedimiento en curso para la adición de un mirpeset de 17 m2 que se construirá en agosto. Completamente renombrada – sintesis. 3a planta en 8, con 2 ascensores. 4…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Barrio residencial Sublime appartement darchitecte
Tel-Aviv, Israel
de
$1,38M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Mostrar todo Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Barrio residencial Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Tel-Aviv, Israel
de
$2,20M
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir