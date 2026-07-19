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Barrio residencial Kfar saba quartier calme et tres demande

Kfar Saba, Israel
Vendido o vencido
8
ID: 35124
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Kfar Saba
  • Dirección
    Shoshana Damari

Sobre el complejo

5 Partes – VISTA DE CONFORMIDAD – LUMINOUS Apartamento de 5 habitaciones con una superficie de 128 m2 net (167 m2 arnona), disfrutando de una bonita vista abierta. ✔️ Exposición Sureste, muy brillante ✔️ Cocina abierta y espacio habitable agradable ✔️ 2 baños ✔️ Mamad ✔️ 2 plazas de aparcamiento ✔️ Cave Un apartamento funcional, bien orientado, con potencial real para una familia.

Localización en el mapa

Kfar Saba, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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