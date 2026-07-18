Barrio residencial Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Proporcionar visualización del contenido del sitio y obtener acceso a la funcionalidad. Este tipo de cookies se utiliza únicamente para el correcto funcionamiento del sitio y no se transfiere a terceros. La desactivación es imposible sin interrumpir el funcionamiento del sitio.
Cookies analíticas
Ayúdenos a mejorar el rendimiento del sitio, su experiencia al utilizar el sitio y hacerlo más cómodo de usar. La información que recogen este tipo de cookies es agregada y por ello anónima. Se utiliza para proporcionar indicadores estadísticos del uso del sitio sin identificar a los usuarios.
Galletas publicitarias
Permítanos reducir nuestros costos de marketing y mejorar la experiencia del usuario.
Guardar
Realting.com utiliza cookies para mejorar su interacción con el sitio web. Puedes configurar qué cookies se guardarán en tu dispositivo.
Más información
Usted está buscando un apartamento familiar real en Jerusalén, un lugar donde cada espacio está diseñado para la comodidad diaria, pero tiene dificultad para encontrar una propiedad que combina volumen, brillo y una terraza realmente usable, esta oportunidad satisface precisamente esta expectativa
Situado en la calle Har Homa Baba Sali, este apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 91 m2 ofrece una distribución ideal, una amplia sala de estar que se abre a una hermosa terraza de 9 m2 plaza soccah, una segunda salida a un exterior de un dormitorio, una mamá usada como un dormitorio, así como una agradable cocina americana
Gracias a sus tres exposiciones, la luz natural acompaña a cada habitación durante todo el día, con un aparcamiento privado registrado en el catastro, un ascensor de Shabat, una bodega y un ambiente tranquilo, verde y familiar cerca de escuelas, tiendas y sinagogas
JERUSALEM IMMOBILIER Agencia Inmobiliaria en Jerusalén