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Barrio residencial Appartement familial 4 pieces avec terrasse souccah carree ideale jerusalem immobilier 026786595

Jerusalén, Israel
Vendido o vencido
5
ID: 35120
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 15/4/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Jerusalén
  • Barrio
    Jerusalem Subdistrict
  • Ciudad
    Jerusalén
  • Dirección
    HaBaba Sali

Sobre el complejo

Usted está buscando un apartamento familiar real en Jerusalén, un lugar donde cada espacio está diseñado para la comodidad diaria, pero tiene dificultad para encontrar una propiedad que combina volumen, brillo y una terraza realmente usable, esta oportunidad satisface precisamente esta expectativa Situado en la calle Har Homa Baba Sali, este apartamento de 4 habitaciones de aproximadamente 91 m2 ofrece una distribución ideal, una amplia sala de estar que se abre a una hermosa terraza de 9 m2 plaza soccah, una segunda salida a un exterior de un dormitorio, una mamá usada como un dormitorio, así como una agradable cocina americana Gracias a sus tres exposiciones, la luz natural acompaña a cada habitación durante todo el día, con un aparcamiento privado registrado en el catastro, un ascensor de Shabat, una bodega y un ambiente tranquilo, verde y familiar cerca de escuelas, tiendas y sinagogas JERUSALEM IMMOBILIER Agencia Inmobiliaria en Jerusalén

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Jerusalén, Israel
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