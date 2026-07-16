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Barrio residencial Superbe 3 pieces renove architecturellement a cote de basel

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
6
ID: 35116
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Yehoshua Bin Nun, 69

Sobre el complejo

Nuevo en venta exclusivamente En 69 Yehoshua Ben Nun Street, calle tranquila cerca del parque Hayarkon En el corazón del antiguo norte (cerca de Nordau Boulevard) Apartamento de 3 piezas con diseño arquitectónico y acabados de alta gama. Superficie de 75 m2 (dependiendo del catastro) 4a planta Con ascensor Edificio bien mantenido Presencia de refugio en la construcción

Localización en el mapa

Tel-Aviv, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Alimentación
Ocio
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