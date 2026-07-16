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Barrio residencial Neuf projet keidar universite

Ra'anana, Israel
Vendido o vencido
3
ID: 35115
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana
  • Dirección
    HaHoresh

Sobre el complejo

Bonito 3 habitaciones de 75 m2 con 13 m2 de terraza. Nuevo edificio situado al este de Raanana junto a la Universidad Abierta. Zona tranquila, vista abierta, terraza oeste. 2 baños, 1 bodega.

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio
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