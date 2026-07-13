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Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israel
Vendido o vencido
11
ID: 35102
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 5/5/26

Localización

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  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito de Tel-Aviv
  • Barrio
    Subdistrito de Tel Aviv
  • Ciudad
    Tel-Aviv
  • Dirección
    Ahavat Tsiyon, 23

Sobre el complejo

¡Nuevo en venta exclusiva! 23 Ahavat Zion Street Calle tranquila y prestigiosa, cerca de Kikar Hamedina. Amplio y luminoso apartamento de 3 habitaciones (convertida cómodamente en 4 habitaciones). Renovado de abajo a abajo hace tres años. Superficie habitable de 87 m2 (dependiendo de Tabou). Situado en el sexto piso con vista abierta. Edificio con 2 ascensores muy bien mantenido. En el edificio. Se está llevando a cabo un proyecto de ampliación del edificio para construir mamás para cada apartamento.

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Tel-Aviv, Israel
Educación
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