Barrio residencial Superbe 3 pieces a cote de kikar hamedina

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¡Nuevo en venta exclusiva!
23 Ahavat Zion Street
Calle tranquila y prestigiosa, cerca de Kikar Hamedina.
Amplio y luminoso apartamento de 3 habitaciones (convertida cómodamente en 4 habitaciones).
Renovado de abajo a abajo hace tres años.
Superficie habitable de 87 m2 (dependiendo de Tabou).
Situado en el sexto piso con vista abierta.
Edificio con 2 ascensores muy bien mantenido.
En el edificio.
Se está llevando a cabo un proyecto de ampliación del edificio para construir mamás para cada apartamento.