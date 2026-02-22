Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Alquiler: excelente apartamento de 5 habitaciones situado en una de las residencias más hermosas de Ashdod, a pocos pasos de la playa. Terraza con vistas al mar y acceso a una piscina dentro de la residencia, para un entorno de vida excepcional. El apartamento consta de 4 dormitorios, una ducha, un baño y 3 aseos. Aire acondicionado y aparcamiento. Se incluye un club de campo, con piscina, gimnasio y sauna, que ofrece un confort de alta gama todos los días. Cargos mensuales: 800 shekels Entrada inmediata