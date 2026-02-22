  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Asdod
  4. Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod

Asdod, Israel
de
$2,539
;
16
ID: 33685
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Meridional
  • Barrio
    Subdistrito de Ascalón
  • Ciudad
    Asdod

Sobre el complejo

Français Français
Alquiler: excelente apartamento de 5 habitaciones situado en una de las residencias más hermosas de Ashdod, a pocos pasos de la playa. Terraza con vistas al mar y acceso a una piscina dentro de la residencia, para un entorno de vida excepcional. El apartamento consta de 4 dormitorios, una ducha, un baño y 3 aseos. Aire acondicionado y aparcamiento. Se incluye un club de campo, con piscina, gimnasio y sauna, que ofrece un confort de alta gama todos los días. Cargos mensuales: 800 shekels Entrada inmediata

Asdod, Israel
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Asdod, Israel
de
$2,539
Otros complejos
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Barrio residencial A vendre 25 pieces angle ben yehudayirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israel
de
$1,16M
Apartamento 2.5 habitaciones, 72m2 en el tercer piso con mamak Edificio con calidad Tama 38 renovación en 2020 Orientación triple I/N/S 300 metros de la playa
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Barrio residencial Majestueux appartement a vendre 5 pieces transforme en 4 a ashdod
Asdod, Israel
de
$1,65M
Majestic 5 habitaciones transformadas en 4 un Ashdod "Mar", de alto nivel, planta alta, vistas al mar y "Gan Hair". Residencia "Le Deauville", con 4 ascensores, frente al teatro y al ayuntamiento, a 5 minutos a pie de la playa, a 1 minuto de los cafés, restaurantes de los centros comerciales…
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Mostrar todo Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Barrio residencial Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
de
$2,07M
Exclusiva – Chernichovsky Street, Bezall proyecto Shenkin distrito Gran apartamento de 3 habitaciones, muy luminoso Norte / Oeste Alrededor de 87 m2 + 9 m2 de terraza (un dormitorio en el lado interior del edificio) Seguridad 24 horas Sala de deportes Aparcamiento Cave Posibilidad de mueble…
