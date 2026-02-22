  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Ra'anana
  4. Barrio residencial Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Barrio residencial Plain pieds pas proche parc et toutes commodites

Ra'anana, Israel
de
$1,72M
;
4
Dejar una solicitud
ID: 33407
ID de nuevo edificio en Realting
Última actualización: 20/2/26

Localización

Mostrar en el mapa
  • País
    Israel
  • Región / estado
    Distrito Central
  • Barrio
    Subdistrito de Petaj Tikvá
  • Ciudad
    Ra'anana

Sobre el complejo

Transferir
Mostrar original
Français Français
Muy raro. Pies planos. Barrio cerca del parque. 5 habitaciones con patio. Renove. Bonito jardín. Aparcamiento. Muy tranquilo. posibilidad de construir 49 m2 adicional

Localización en el mapa

Ra'anana, Israel
Educación
Cuidado de la salud
Tiendas de comestibles
Ocio

Calculadora hipotecaria

Tipo de interés, %
Plazo del préstamo, años
Coste de la propiedad
Pago inicial, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Atención Ha cambiado el parámetro del coste de la vivienda a {{ differentPrice }}%. Esto afecta a la pertinencia de calcular los pagos mensuales de la propiedad actual. Devuélvelo
Tipo de interés
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Tipo de interés
Importe del préstamo
{{ mortgageAmount }} USD
Importe del préstamo
Fecha límite
{{ loanPeriodValue | pluralize("año", "años") }}
Fecha límite
Pago mensual
{{ paymentPerMonth }} USD
Pago mensual
Complejos similares
Barrio residencial Penthouse flambant neuf occupant tout un etage au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
de
$4,95M
Barrio residencial Grand jardin
Ascalón, Israel
de
$736,725
Barrio residencial Magnifique maison
Jerusalén, Israel
de
$5,71M
Barrio residencial Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalón, Israel
de
$1,13M
Barrio residencial Penthouse 5 etoiles
Jerusalén, Israel
de
$2,32M
Está viendo
Barrio residencial Plain pieds pas proche parc et toutes commodites
Ra'anana, Israel
de
$1,72M
Pregunte lo que quiera
Deje su consulta
¡Gracias! Su solicitud ha sido aceptada
Tengo interés en la propiedad de su anuncio. Deseo más información sobre el inmueble. ¿Cuales las condiciones de compra para extranjeros? Me gustaría visitar un apartamento/casa. Me gustaría que me informaran del precio total (incluidos impuestos, gastos de agencia, etc.). ¿Es posible comprar a crédito/hipoteca?
Volver a Dejar una solicitud
Otros complejos
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Mostrar todo Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Barrio residencial Beau 2 pieces rue yeshua bin nun pres de basel avec projet tama
Tel-Aviv, Israel
de
$1,41M
¡Nuevo para la venta exclusivamente! Localizado en 46 Yehoshua Ben Nun Street Cerca del prestigioso complejo de Basilea En un edificio reformado (Tama 1) Actualmente propiedad de Ohana Group. Un hermoso apartamento de 2 habitaciones de 66 m2 estará disponible (3 piezas posibles) Primera pla…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Mostrar todo Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Barrio residencial Appartement de reve a vendre rue nahalat binyamin tel aviv sur la zone pietonne
Tel-Aviv, Israel
de
$1,33M
Nahalat Binyamin Street, en el centro de Tel Aviv, en el lado peatonal y artístico. Distrito entre Carmel Market, Neve Tzedek y Rothschild, caminando desde la playa. Edificio clasificado y restaurado, Apartamento 3 habitaciones de unos 60 m2 + balcón 4 m2. 1a planta (equivalente 2a), tech…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Mostrar todo Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Barrio residencial A louer 5 pieces dans la prestigieuse residence costa del sol a ashdod
Asdod, Israel
de
$2,539
Alquiler: excelente apartamento de 5 habitaciones situado en una de las residencias más hermosas de Ashdod, a pocos pasos de la playa. Terraza con vistas al mar y acceso a una piscina dentro de la residencia, para un entorno de vida excepcional. El apartamento consta de 4 dormitorios, una d…
Agencia
Immobilier.co.il
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir