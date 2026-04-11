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Apartamentos en venta en Kfar Saba, Israel

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Apartamento 5 habitaciones en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique…
$4,15M
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