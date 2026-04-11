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Propiedades residenciales en venta en Kfar Saba, Israel

2 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Casa de campo 5 habitaciones
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Venta – Kfar Saba Una ventaja real: evita toda la fase administrativa y comienza desde una …
$5,49M
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Apartamento 5 habitaciones en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Habitaciones 5
Área 135 m²
Apartamento situado en una zona muy solicitada en Kfar Saba Yerouka. En un edificio boutique…
$4,15M
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