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Arrendamiento a largo plazo áticos en HaSharon Subdistrict, Israel

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Ático 5 habitaciones en Netanya, Israel
Ático 5 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 5
Área 150 m²
Ático de 150 m2 con 3 terrazas vistas panorámicas al mar de 150 m2. Ascensor Shabat
$3,018
por mes
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Ático 4 habitaciones en Netanya, Israel
Ático 4 habitaciones
Netanya, Israel
Habitaciones 4
Área 130 m²
Alquiler: lujoso ático en el centro de la ciudad, en una calle tranquila. Situado en un nuev…
$3,936
por mes
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