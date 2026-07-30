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Arrendamiento a largo plazo pisos y apartamentos en Givat Shmuel, Israel

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Apartamento 3 habitaciones en Givat Shmuel, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Givat Shmuel, Israel
Habitaciones 3
Área 74 m²
Referencia: 6989 Nuevo barrio cerca de todas las comodidades y Tel Aviv Edificio nuevo de 17…
$2,535
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