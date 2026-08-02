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Áticos en Venta Emek Hefer Regional Council, Israel

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Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 186 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,08M
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Ático Ático 5 habitaciones en Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Ático Ático 5 habitaciones
Beit Yizhaq Shaar Hefer, Israel
Habitaciones 5
Área 175 m²
Momento Project – Netanya Situación del proyecto Mordecai Khayat le invita a vivir en uno …
$3,01M
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Parámetros de las propiedades en Emek Hefer Regional Council, Israel

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