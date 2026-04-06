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Arrendamiento a largo plazo dúplex en Distrito Central, Israel

Dúplex Borrar
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Dúplex 5 habitaciones en Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Subdistrito de Petaj Tikvá, Israel
Habitaciones 5
Área 190 m²
Gran dúplex 190 m2 . Nivel 1 salón muy grande . cocina . 2 dormitorios. Mamad 2 baños. Nivel…
$3,350
por mes
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