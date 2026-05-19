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Villas con garaje en venta en Caesarea, Israel

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Villa en Caesarea, Israel
Villa
Caesarea, Israel
Venta villa de lujo en Cesarea - uno de los asentamientos más prestigiosos de Israel.Los bil…
$8,50M
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Agencia
Isrealty
Idiomas hablados
English, Русский, עִברִית
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