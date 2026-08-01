Villas en venta en Bat Yam, Israel

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Villa en Bat Yam, Israel
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Bat Yam, Israel
Referencia: BY 206 Nuevo proyecto en Bat Yam a solo 10 minutos de Tel Aviv y a pocos pasos d…
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