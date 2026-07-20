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Arrendamiento a largo plazo áticos en Subdistrito de Ascalón, Israel

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1 propiedad total found
Ático 5 habitaciones en Asdod, Israel
Ático 5 habitaciones
Asdod, Israel
Habitaciones 5
Área 145 m²
Casco de Zain cerca del mar, Hermoso ático con vista al mar,
$3,280
por mes
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