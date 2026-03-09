Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
Propiedades residenciales en venta en Acre Subdistrict, Israel

Nahariya
8
Nahariah
3
12 propiedades total found
Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 120 m²
En el nuevo distrito de Akhziv, hermoso apartamento 5 habitaciones de unos 120m2 con terraza…
$808,830
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Situado en el nuevo distrito de Shimon Peres de Nahariya, este amplio apartamento de 4 habit…
$579,975
Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 65 m²
Apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad en un edificio muy bien mantenido, e…
$312,873
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 120 m²
Apartamento 4 habitaciones rue Hertzl En muy buen estado, amplio y luminoso Buen potencial
$395,010
Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 75 m²
APARTADO 3 PIECES QUARTIEN EIN SARA PROCHE CANYON ET MER BEAU POTENTIEL
$376,200
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 110 m²
Hermoso apartamento de 4 habitaciones, nuevo, luminoso y espacioso. Zona 110 m2, incluye ter…
$583,110
Apartamento 3 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 3 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 3
Área 70 m²
Apartamento 3 habitaciones 70m2 en pequeño edificio de 3 plantas situado en zona residencial…
$311,933
Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 200 m²
Gran jardín En el nuevo barrio de Shimon Peres, descubra estas hermosas 5 habitaciones en la…
$956,175
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 104 m²
TOWER PREMIUM Apartamentos 4 y 5 habitaciones Entrega prevista para junio 2027 De 1.880.000 …
$589,380
Apartamento 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
Akhziv — Superb 5 habitaciones en venta Vista panorámica del mar 125 m2 + terraza 20 m2 (vis…
$705,375
Dúplex 5 habitaciones en Nahariya, Israel
Dúplex 5 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 5
Área 125 m²
En un pequeño edificio en la calle Hertzl en el popular distrito de Ein Sara en Nahariya Dup…
$564,300
Apartamento 4 habitaciones en Nahariya, Israel
Apartamento 4 habitaciones
Nahariya, Israel
Habitaciones 4
Área 124 m²
En el centro de Nahariya, situado en una calle tranquila y buscada, Tiene muchas cosas, a un…
$485,925
