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Alquiler a largo plazo de casas independientes con vistas a la montaña en Talesh County, Irán

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1 propiedad total found
Casa 4 habitaciones en dhstan lysar, Irán
Casa 4 habitaciones
dhstan lysar, Irán
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Número de plantas 2
Un apartamento de 4 dormitorios está disponible para alquilar en una casa en la calle Wilcza…
$1,219
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Agencia
Mazur Estate
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Parámetros de las propiedades en Talesh County, Irán

con Garaje
con Vistas al mar
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